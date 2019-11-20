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MSB: Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesi tamamlandı
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen 9'uncu kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.
ANKARA, -
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