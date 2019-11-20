Son Dakika Haberleri: MSB: Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel MSB: Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesi tamamlandı - Son Dakika

MSB: Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesi tamamlandı

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.

MSB: Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen 9'uncu kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim
Şule Çet davasında sanıklarının mektupları ortaya çıktı AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:49:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesi tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]