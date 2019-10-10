Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen...

MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen...

1 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu.

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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