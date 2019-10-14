Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen...
Son Dakika Güncel MSB: 'Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen...

MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen...

1 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu.

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD- YPG'li terörist sayısı 560 oldu." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:27 Kaynak: İHA
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