MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen...
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MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:27 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD- YPG'li terörist sayısı 560 oldu." - ANKARA
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