Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü.
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü.

MSB: "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü.

37 dakika önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü.

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:19 Kaynak: İHA
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