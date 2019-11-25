Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve...
Son Dakika Güncel MSB: 'Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve... - Son Dakika

MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve...

6 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi"

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusunda Kamışlı- Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi"

Derik, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mayın,EYP temizliği ve keşif faaliyetlerine devam ediliyor
Önüne geleni yenen satranç ustası: Mekanik Türk Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu 5. kattan atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:46:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]