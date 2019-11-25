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MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve...
6 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi"
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:24 Kaynak: AA
MSB: " Fırat'ın doğusunda Kamışlı- Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi"
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