Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve... - Son Dakika

MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve...

6 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 11'inci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusunda Kamışlı- Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 11'inci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA

Derik, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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