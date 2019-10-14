MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda...
2 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:09 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD- YPG'li terörist sayısı 550 oldu." - ANKARA
Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde TEM'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı Barış Pınarı Harekatı'nı görüntüleyen gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı Sosyal medya ayağa kalktı: "YPG'ye destek veren Greta'nın resmi Kadıköy duvarlarından silinsin!"