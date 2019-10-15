Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda...

MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda...

1 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu"

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/ YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu" - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var
Milli Savunma Bakanlığı harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Barış Pınarı Harekatı'nda bombanın üzerine Bahçeli'nin adını yazdılar Son dakika: Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Kürtler, Şam ve Moskova arasında anlaşmaya varıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 21:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]