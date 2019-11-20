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MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç...
6 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA
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