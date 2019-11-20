Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç... - Son Dakika

MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç...

6 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA

Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi
Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum? İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı Türk şirketi Anex Tour, Alman Thomas Cook'u satın aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:46:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]