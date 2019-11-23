Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve... - Son Dakika
MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve...
6 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:24 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA
Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı