Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak...
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MSB: "Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak...

1 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak faaliyetler gecikmeye meydan vermeden sürmektedir.

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak faaliyetler gecikmeye meydan vermeden sürmektedir."

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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