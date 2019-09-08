MSB: "Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak...
1 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak faaliyetler gecikmeye meydan vermeden sürmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:08 Kaynak: AA
MSB: " Fırat'ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak faaliyetler gecikmeye meydan vermeden sürmektedir."
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