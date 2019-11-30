Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve... - Son Dakika

MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve...

6 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı- Derik sektöründe dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA

Derik, Fırat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
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