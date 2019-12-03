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MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve...
6 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Ayn el Arap bölgesinde dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 13'üncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA
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