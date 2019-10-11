MSB: "Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine...
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MSB: "Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: AA
MSB: " Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi"
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