Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine...
Son Dakika Güncel MSB: 'Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine...

MSB: "Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine...

6 dakika önce

MSB: "Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi"

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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