MSB: "Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve...
6 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." - ANKARA
Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Dünyanın gözü Türkiye sınırında! Rusya-Türkiye ikinci ortak devriyesi tamamlandı Kobani'de skandal görüntüler! YPG'liler Türk askerlerine taş fırlattı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı