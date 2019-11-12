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MSB: "Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla...
7 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:48 Kaynak: AA
MSB: " Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"
MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor Işın Karaca'nın Tuğrul Odabaş'tan boşanma nedeni ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı