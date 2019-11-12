Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla...
Son Dakika Güncel MSB: 'Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla... - Son Dakika

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla...

7 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor
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