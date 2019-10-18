Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor"
Son Dakika Genel MSB: 'Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor'

MSB: "Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor"

1 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

MSB: " Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" ifadelerini kullandı. Paylaşılan görüntüde Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor ifadeleri yer aldı.

MSB: Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Seda Tosun, dekolteli ve mini etekli pozuyla adından söz ettirmeyi başardı
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu İrem Sak, "Saçmalamayın" diyerek takipçileri için dans etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 00:14:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]