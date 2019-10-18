MSB: " Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönüyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" ifadelerini kullandı. Paylaşılan görüntüde Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor ifadeleri yer aldı.