Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" ifadelerine yer verdi. Paylaşılan görüntüde Tel Abyad ve Resulayn'da hayatın normale döndüğü görüldü.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)