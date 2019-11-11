MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen...
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MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:50 Kaynak: AA
MSB: " Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı."
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