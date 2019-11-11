Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen...
Son Dakika Güncel MSB: 'Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen...

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen...

7 saat önce

MSB: "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

MSB:

MSB: " Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı."

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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