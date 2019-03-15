Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 1 Şehit
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Milli Savunma Bakanlığı
: "Fırat
Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:41 Kaynak: İHA
Son Dakika! Fırat Kalkanı Harekat Alanından Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu
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