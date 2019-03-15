Son Dakika Haberleri: Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 1 Şehit

Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 1 Şehit

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 1 Şehit, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Güncel
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