MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li... - Son Dakika

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li...

7 saat önce

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:17 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li... - Son Dakika
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