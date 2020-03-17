Son Dakika › Güncel › MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:22 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Koronavirüs, DEAŞ'a da geri adım attırdı! İşte üyelerine yaptıkları çağrı Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı