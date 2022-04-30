Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi."