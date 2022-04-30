Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

30.04.2022 16:36
Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi."

YORUMLAR
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MSB: 'Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. MSB: 'Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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