Üye Girişi
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

15.02.2022 15:40
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


YORUMLAR
500

Saldırı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:31 Stefan Kuntz görüştü! Deniz Undav Türk Mili Takımı forması giymeye sıcak bakıyor
15:25 Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan attı, Türkiye turuna çıktı! Adaletten kaçamadı: Müebbet
15:27 Yaşar Alptekin canlı yayında vasiyetini açıkladı
15:15 Maskesiz hayatımız ne zaman başlayacak? Bakanlık yetkilileri müjdeyi verdi
15:12 İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı
15:09 Rusya'nın Ukrayna işgali bu gece 04.00'te başlıyor mu? ABD'li istihbaratçı iddia etti
15:05 "HDP olmadan demokrasi konuşulamaz" diyen Buldan: Soymadıkları bir yastıklarımızın altı kalmıştı!
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:53:29. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement