MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan... - Son Dakika

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan...

7 saat önce

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/ YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Fırat, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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