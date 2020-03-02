Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan... - Son Dakika
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan...
7 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/ YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 24 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu