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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist...
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
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