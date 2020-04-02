MSB: " Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/ YPG 'li terörist, etkisiz hale getirildi."

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