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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist,...
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/ YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:38 Kaynak: AA
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