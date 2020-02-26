MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi. MSB açıklamasında "Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/ YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ KANDİL DAĞ KADROSU LİDERİ

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kahraman Komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi."

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
Münbiç, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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