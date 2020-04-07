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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya...
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:30 Kaynak: AA
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