MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan... - Son Dakika

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan...

7 saat önce

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB:

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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