Son Dakika › Güncel › MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan... - Son Dakika
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan...
7 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:10 Kaynak: AA
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Son Dakika İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği