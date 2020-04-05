MSB: " Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/ YPG 'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi