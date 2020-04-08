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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine...
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/ YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:38 Kaynak: İHA
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