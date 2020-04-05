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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine sızma...
7 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/ YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:38 Kaynak: AA
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