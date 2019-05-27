Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı...

MSB: "Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı...

1 saat önce

MSB: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB:
MSB: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:05 Kaynak: İHA
PKK, Fırat, 3. Sayfa
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