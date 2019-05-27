MSB: "Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı...
1 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:05 Kaynak: İHA
MSB: "Fırat
Kalkanı Harekat Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu
Polis Memuru, Kadın Meslektaşını Vurarak Öldürdü!
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 1 Askerimiz Şehit Oldu
Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı