MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlığın açıklamasına göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere PKK/YPG'li teröristlerce taciz atışı yapıldı.

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Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti