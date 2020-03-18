Son Dakika › Güncel › MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4... - Son Dakika
MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4...
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/ YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:36 Kaynak: AA
Son Dakika Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor