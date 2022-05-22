MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

22.05.2022 10:27
MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Zeytin Dalı, Terörist, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
09:57 Taksici ve yolcular ücret yüzünden kavga etti: Tekme ve tokatlar havada uçuştu
09:54 Yılan, kedi yuvasına girdi, annenin mücadelesi görenleri şaşırttı
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:22 Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
07:16 CHP Milletvekili Gürsel Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız
08:18 New York alarmda! İlk maymun çiçeği vakası görüldü
08:13 İngiltere'de Ukraynalı mülteciyi evlerine alan çift, 10 gün sonra ayrılma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 10:34:23. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement