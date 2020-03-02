MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/YPG'li terörist... - Son Dakika

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MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/YPG'li terörist...
7 saat önce
MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:04 Kaynak: AA
MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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