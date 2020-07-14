MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:35 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 16:47 Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:20 Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü