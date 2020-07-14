MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı - Son Dakika

MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

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ANKARA, -


Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı - Son Dakika
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