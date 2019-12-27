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MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin...
6 saat önce
MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:04 Kaynak: AA
MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı."
Son Dakika Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak