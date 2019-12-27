MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin... - Son Dakika

MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin...

6 saat önce

MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı.

MSB:

MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı."

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü
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