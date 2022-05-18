MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

18.05.2022 22:27
MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu" ifadeleri kaydedildi.


YORUMLAR
500
MSB: Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi MSB: Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika haberi | MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi | MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 22:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement