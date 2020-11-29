MSB'den bir televizyon programında gerçekleşen TSK'ya yönelik hakaret söylemleri hakkında açıklama - Son Dakika

MSB'den bir televizyon programında gerçekleşen TSK'ya yönelik hakaret söylemleri hakkında açıklama

29.11.2020 13:55
MSB'den bir televizyon programında gerçekleşen TSK'ya yönelik hakaret söylemleri hakkında açıklama, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaret söylemleri hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaret söylemleri hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu olay hakkında yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir televizyon programında daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı; aklın ve bilimin rehberliğinde; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle teçhiz edilmiş kahraman ordumuzun niteliklerini daha da arttırmanın gayreti içindedir. Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Şahsi ihtiras ve hevesleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahküm edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

-İHA-

MSB'den bir televizyon programında gerçekleşen TSK'ya yönelik hakaret söylemleri hakkında açıklama
MSB'den bir televizyon programında gerçekleşen TSK'ya yönelik hakaret söylemleri hakkında açıklama

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB'den bir televizyon programında gerçekleşen TSK'ya yönelik hakaret söylemleri hakkında açıklama - Son Dakika


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