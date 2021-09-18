MSB: Gazi Konukevi yerleşkesinde 200 kanatlı hayvan salındı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu yıl bitirilmesi planlanan Gazi Konukevi yerleşkesinde 100 keklik, 50 sülün ile 50 beç tavuğu olmak üzere 200 kanatlı hayvanın salındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazilerimiz için inşa edilen ve bu yıl bitirilmesi planlanan 750 dönümlük Gazi Konukevi yerleşkesi içerisine, 100 keklik, 50 sülün, 50 beç tavuğu olmak üzere 200 kanatlı hayvan salımı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.