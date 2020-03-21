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MSB: "Gerektiğinde halkımızın ihtiyacına destek verilecek"
6 saat önce
MSB: "Milli Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor.
MSB: "Milli Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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