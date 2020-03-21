MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek - Son Dakika
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MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

29 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'na bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verilecek.

MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'na bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verilecek.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:46 Kaynak: DHA

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