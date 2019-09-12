Son Dakika Haberleri: MSB: "Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit...
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MSB: "Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit...

1 saat önce

MSB: "Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir.

MSB:

MSB: " Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." - ANKARA

Girne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:56 Kaynak: İHA
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