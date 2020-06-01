MSB: "Gökyüzünün çelik kanatları Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu...
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 109'uncu kuruluş yıl dönümü için hazırlanan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 109'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 109'uncu kuruluş yıl dönümü için hazırlanan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 109'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:49 Kaynak: AA
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