MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz - Son Dakika

MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, yurt içi ve dışında görev yapan askerlerin görüntülerini, 'Her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' notu ile paylaştı.

MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, yurt içi ve dışında görev yapan askerlerin görüntülerini, 'Her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' notu ile paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' denildi.Paylaşılan görüntüde ise Barış Pınarı Harekatı, Doğu Akdeniz ve yurt içinde görev yapan askerlerin mesajlarına yer verilerek, vatandaşların yeni yılı kutlandı.


Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:26 Kaynak: DHA
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