MSB: Görüşmeler tamamlandı - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında, Milli Savunma Bakanlığı 'nda 4 gün süren görüşmeler tamamlandı" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

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