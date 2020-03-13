MSB: Görüşmeler tamamlandı - Son Dakika

MSB: Görüşmeler tamamlandı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında, Milli Savunma Bakanlığı'nda 4 gün süren görüşmeler tamamlandı" denildi.
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